Dona do Facebook deverá demitir em massa esta semana

Diana Fernandes com agências Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A gigante de tecnologia de Mark Zuckerberg não tem obtido bons resultados com o Meta e deverá despedir milhares de empregados a partir desta semana. A previsão é de que o layoff comandado por Zuckerberg seja o maior da indústria de tecnologia nos últimos meses, o que também marca a diminuição do setor no seu todo.

A Meta, empresa do Facebook e do Instagram, seguirá o mesmo plano de demissões em massa que o Twitter de Elon Musk. De acordo com o "The Wall Street Journal" as demissões podem afetar "muitos milhares" de funcionários e os cortes de empregos serão anunciados na quarta-feira.

Após a recente divulgação dos resultados trimestrais, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou que o número de funcionários da empresa não aumentaria até o final de 2023 e poderia inclusive diminuir.

PUB

A Meta, tal como outras plataformas, fez uma onda de contratações durante a pandemia, acompanhando a tendência de crescimento do digital. No entanto, o lucro líquido da Meta caiu 4,4 mil milhões de euros no terceiro trimestre.

A empresa preocupa os mercados desde o início do ano, quando pela primeira vez anunciou a perda de usuários na sua rede social original, o Facebook.

Além dos seus problemas de publicidade, os investidores estão preocupados com a decisão de Zuckerberg de dedicar grandes fundos ao desenvolvimento do metaverso, um universo paralelo incipiente anunciado como o futuro da Internet.