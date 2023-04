Dona do Snapchat cria "chatbot" semelhante ao ChatGPT

Daniela Tender Hoje às 16:09 Facebook

A Snap, empresa que detém o Snapchat, lançou um "chatbot" (ferramenta de conversação online com inteligência artificial) semelhante ao ChatGPT gratuitamente para todos os utilizadores. A rede social está a tentar traçar um caminho diferente do Instagram e TikTok.

"MyAI", lançado inicialmente apenas para assinantes do Snapchat, foi agora disponibilizado de forma gratuita para todos os utilizadores. Este "chatbot", semelhante ao ChatGPT, permite aos utilizadores poderem falar com um assistente virtual e solicitar a criação de conteúdo criativo.

"Isto aprofunda, de facto, a nossa capacidade de conseguirmos ajudar as pessoas a expressarem-se, a aprenderem mais sobre o mundo, a viverem o momento e a divertirem-se juntas", referiu o vice-presidente da Snap, Jack Brody, acrescentando que os utilizadores também poderão adicionar o "MyAI" aos chats de grupo, recorrendo ao assistente virtual para qualquer dúvida que surja durante a conversa. Os utilizadores assinantes também poderão enviar fotografias para os assistentes virtuais e receber imagens totalmente criadas por inteligência artificial.

Depois de o "MyAI" ter sido criticado por ser "impróprio" para os jovens da rede social em março, quando foi lançado pela primeira vez, o responsável da empresa diz agora que a aplicação terá em conta a idade dos utilizadores.

Segundo o vice-presidente da Snap, em comparação com rivais maiores como o TikTok e o Instagram, o foco principal do Snapchat é a comunicação privada em vez de transmissão pública: "Muitas redes sociais criam pressões para ser-se perfeito e vimos que isso pode levar ao esgotamento do utilizador."