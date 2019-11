Donald "Rocky" Trump? A nova foto do presidente dos EUA no Twitter

Hoje às 17:17 Facebook

Donald Trump já habituou quem o segue no Twitter a de tudo um pouco. Esta quarta-feira, na véspera do Dia de Ação de Graças, o presidente norte-americano partilhou uma imagem curiosa. A sua cara aparece no corpo de Rocky Balboa, personagem de cinema interpretado por Sylvester Stalone.

A imagem é inspirada em "Rocky III", o terceiro filme da saga de seis protagonizados por Stalone. A imagem chegou às redes sociais na véspera do Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes para os norte-americanos.

Segundo a "New York Post", Donald Trump está de férias no seu campo de golf, em Mar-a-Largo, na Florida.