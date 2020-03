Donald Trump admite impôr quarentena em Nova Iorque

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu este sábado a possibilidade de impor quarentena em três estados, incluindo Nova Iorque, para travar a pandemia de Covid-19 nas regiões mais críticas.

"Gostaríamos de ter quarentena em Nova Iorque, porque é um ponto crítico. Nova Iorque, New Jersey e talvez um ou outro lugar, como algumas partes de Connecticut. Estou a pensar nisso agora", disse Trump.

"Podemos não ter de o fazer, mas há uma possibilidade de, em algum momento, ser necessário", explicou o Presidente, que ainda esta semana afirmou ser necessário que a população regressasse à vida normal, para procurar salvar a economia norte-americana.

Trump indicou que, a existir, a quarentena será por um curto período, possivelmente duas semanas, afirmando ter discutido a questão com o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo.

O governador já respondeu que nunca discutiu o tema com o Presidente e que não sabe sequer a que se refere Donald Trump, quando fala de quarentena.

"Não sei como poderá ser legalmente aplicável. Do ponto de vista médico, nem sei o que se conseguirá resolver com isso. Não gosto do que estou a ouvir", reagiu Cuomo, sobre a hipótese levantada por Trump.

O Presidente norte-americano falava aos jornalistas enquanto se dirigia para o porto de Norfolk, onde vai assistir à partida de um navio-hospital militar com destino a Nova Iorque, para ajudar as equipas médicas na luta contra a pandemia.

O estado de Nova Iorque é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, com 52318 confirmados e 728 mortes.

Perante este cenário, Andrew Cuomo, anunciou este sábado o adiamento das eleições primárias, que estavam marcadas para o dia 28 de abril e que ficam agendadas para 23 de junho, imitando as decisões de 10 outros estados que estão a reprogramar a fase de escolha dos candidatos às eleições presidenciais de novembro.

Os Estados Unidos registam já o maior número de infeções em todo o mundo, com mais de 100 mil casos confirmados e mais de 1700 mortes, por causa da Covid-19.