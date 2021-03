Donald Trump e Melania vacinados contra a covid-19 antes do fim do mandato

Daniela Jogo Hoje às 11:34, atualizado às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-presidente e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos receberam a vacina contra a covid-19, em segredo, um mês antes de abandonarem a Casa Branca.

Segundo um conselheiro citado pelo jornal "The New York Times", Donald e Melania Trump foram vacinados, em privado, contra o coronavírus no início do ano, antes de o então presidente terminar o mandato. Não há, no entanto, informação sobre qual a vacina que tomaram nem o número de doses.

A informação chegou ao diário norte-americano depois de Trump ter aparecido na Conferência de Ação Política Conservadora, em Orlando, onde, pela primeira vez, encorajou as pessoas a serem vacinadas. "Todos devem ser vacinados", disse o republicano durante o discurso.

Ao longo do mandato, o agora ex-presidente dos EUA nunca encorajou as pessoas a tomarem a vacina. Enquanto o atual presidente, Joe Biden, a vice-presidente, Kamala Harris, e o ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, tomaram a vacina em direto para as televisões norte-americanas, como sinal de confiança no fármaco, Trump e Melania optaram por ser secretamente vacinados em janeiro.

As primeiras vacinas contra a covid-19 no país foram aprovadas dias depois das eleições.

Donald Trump e Melania ficaram infetados com o coronavírus em outubro do ano passado e o antigo presidente chegou mesmo a ser hospitalizado.