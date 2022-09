Donald Trump enfrenta novo processo por fraude

JN/Agências Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A procuradora-geral do estado norte-americano de Nova Iorque anunciou, nesta quarta-feira, ações civis contra Donald Trump e três dos seus filhos, na sequência de uma investigação às práticas fiscais do grupo empresarial da família, a Trump Organization.

"Estamos a tomar medidas legais contra Donald Trump por violar a lei a fim de gerar lucro para o próprio, para a família e para os seus negócios", declarou a procuradora Letitia James, em conferência de imprensa.

A responsável solicitará ainda o pagamento de uma indemnização no valor de 250 milhões de dólares (253 mil euros) em nome do estado de Nova Iorque, assim como sanções corporativas para Donald Trump e para os filhos Donald Jr., Ivanka e Eric.

PUB

A investigação civil contra a Trump Organization foi aberta na sequência do depoimento no Congresso de Michael Cohen, ex-advogado pessoal do ex-presidente norte-americano, que denunciou práticas fraudulentas em torno dos ativos da organização, realizadas no sentido de obter empréstimos, reduzir impostos e conseguir melhores compensações de seguros.

Além dos processos da procuradoria do estado de Nova Iorque, há várias investigações em curso envolvendo Trump, entre as quais uma sobre arquivos oficiais em poder do ex-presidente que levou a uma busca do FBI à residência do magnata republicano em Mar-a-Lago, na Florida.