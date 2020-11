Donald Trump já admite que pode ter perdido as eleições

JN Hoje às 21:55 Facebook

Donald Trump convocou os jornalistas, esta sexta-feira, para uma conferência de imprensa, cujo tema principal era a covid-19, mas que pode indiciar que o presidente norte-americano já admite que poderá ter perdido as eleições.

Entre afirmações contestáveis, em que colheu os louros da rapidez com que a vacina da covid-19 da Pfizer foi desenvolvida, apesar de a empresa já ter desmentido qualquer ligação ao plano Warp Speed da Casa Branca, e de ter afirmado que o combate à pandemia corre sem problemas nos EUA, o presidente chegou à frase que fez pensar duas vezes: "Seja lá o que acontecer no futuro, ninguém sabe que administração vai ser. Julgo que o tempo o dirá".

A frase referia-se ao tema confinamento. Donald Trump afirmou que "esta administração não irá impor um confinamento", devido aos custos para a Economia, e depois proferiu a frase que deixa um grau de incerteza sobre o futuro. É uma mudança radical do discurso, já que, pela primeira vez desde as eleições, o bilionário não fez uma afirmação taxativa e definitiva sobre o resultado das eleições.

Os principais órgãos de comunicação social norte-americanos projetaram esta sexta-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, com 306 delegados do Colégio Eleitoral, contra 232 do republicano Donald Trump.