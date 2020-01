Dono da quinta onde morreu Julen condenado a um ano de prisão

Hoje às 12:57, atualizado às 13:46 Facebook

O proprietário da quinta onde Julen, de 2 anos, morreu ao cair num poço, em Totalán, Málaga, no ano passado, foi esta terça-feira condenado a um ano de prisão, suspensa, depois de se declarar culpado de morte por imprudência grave.

O acordo alcançado com os pais da criança refere que estes serão compensados em 180 mil euros.

Apesar de ter sido condenado a um ano de prisão, David Serrano não irá cumprir a penade detenção devido ao acordo alcançado com os pais da criança e pelo facto de não ter antecedentes criminais.

"Não considero que seja uma pessoa perigosa ou que vá cometer crimes no futuro. Não será preciso cumprir pena de prisão para mudar qualquer tipo de comportamento. Por isso, considera-se o benefício da suspensão", sublinhou o juiz do processo.

A audiência foi realizada no Tribunal Penal número 9 de Málaga e durou apenas 30 minutos. O acusado, além de reconhecer os factos que lhe foram imputados pelo procurador e pela acusação particular, pediu desculpas e garantiu que nunca quis "que acontecesse algo com a criança".

O magistrado pronunciou a sentença verbalmente, considerando as atenuações do reconhecimento tardio dos factos e a reparação parcial dos danos.

O juiz também decidiu que cada um dos pais receberá uma indemnização de 89.529,27 euros e a junta de Andaluzia será ressarcida pelas despesas no resgate da criança em 663.982,45 euros.

Julen, a criança de 2 anos, caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia, no dia 13 de janeiro de 2019.

Treze dias depois, as equipas de resgate espanholas encontraram a criança já morta.

A criança ficou presa num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade.

As características do terreno, de extrema dureza, dificultaram o trabalho de perfuração de um túnel vertical de 60 metros paralelo àquele em que a criança caiu, o que atrasou a entrada em ação da brigada mineira para escavar a galeria de acesso ao local.

Segundo os meios de comunicação, o acordo com os pais de Julen previa prisão com pena suspensa ao proprietário.