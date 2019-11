Dono da Zara fica 812,5 milhões de euros mais rico na segunda-feira

Hoje às 16:39 Facebook

Amancio Ortega, o sexto homem mais rico do mundo, cofundador e principal acionista do grupo Inditex, que entre outras marcas de roupa detém a Zara, fica esta segunda-feira 812,5 milhões de euros mais rico.

A quantia vai entrar na segunda-feira na conta do bilionário de 83 anos devido ao segundo pagamento dos dividendos aprovados pela empresa a respeito dos resultados financeiros de 2018. O primeiro pagamento, de 813,1 milhões de euros, aconteceu a 2 de maio.

Segundo a agência de notícias EFE, Ortega detém 59,29% do capital do grupo Inditex. Com os dois pagamentos, o empresário recebe um total de 1626 milhões de euros. Ele que é, de acordo com o ranking da Forbes, o sexto homem mais rico do mundo.

Já a filha de Amancio, Sandra Ortega, que detém 5,05% do capital do grupo, tem direito a 69 milhões de euros, o mesmo valor que recebeu também em maio. Este ano, a Inditex vai distribuir um total de 2742 milhões de euros pelos acionistas.

Em setembro, foi noticiado que o lucro da Inditex, da qual fazem parte lojas como a Zara e a Bershka, aumentou 10% para 1549 milhões de euros no seu primeiro semestre fiscal, de fevereiro a julho, face ao período homólogo de 2018.

Segundo as contas apresentadas pelo grupo, que prevê "um forte crescimento orgânico" em 2019, as vendas aumentaram 6,6% de fevereiro a julho, para 12.820 milhões de euros.