Dor ciática impede Papa Francisco de presidir à missa de Ano Novo

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa Francisco não presidirá à missa de fim de ano que será celebrada esta quinta-feira no Vaticano, nem à missa de Ano Novo de sexta-feira, 1 de janeiro, por causa de uma "dolorosa ciática", informou hoje a Santa Sé.

"Devido a uma dolorosa ciática, as celebrações de hoje à tarde e de sexta-feira de manhã no Altar da Cátedra da Basílica do Vaticano não serão presididas pelo Santo Padre Francisco", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, citado numa nota.

O cardeal Giovanni Battista Re presidirá hoje à noite à missa das Vésperas Finais, enquanto o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, o fará na missa de 1 de janeiro de 2021.

O Papa Francisco proferirá, na sexta-feira, a oração do Angelus da Biblioteca do Palácio Apostólico, como previsto.