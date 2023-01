Dos cúmplices à geolocalização: como foi apanhado o mafioso mais procurado de Itália

Rita Salcedas com agências Hoje às 18:10 Facebook

Mafioso mais procurado de Itália ficou a descoberto com a estratégia policial de enfraquecer a rede que o protegia. No fim, foi tramado pelas conversas dos cúmplices e pela geolocalização do telemóvel do homem por quem se fazia passar para fazer tratamentos oncológicos.

Um agente abordou-o e perguntou-lhe o nome. O mais procurado dos chefes da máfia de Itália, apanhado na segunda-feira à saída de uma clínica de oncologia em Palermo, não tremeu e respondeu como se soubesse que os 30 anos que passara a fugir aos radares da Polícia tinham chegado ao fim. "Sabe quem eu sou. Sou Matteo Messina Denaro", respondeu sem hesitações. Condenado à revelia em 2002 por uma série de homicídios com contornos macabros, o "padrinho siciliano" e responsável máximo por um chorrilho de crimes de tráfico de drogas, prostituição, extorsão e lavagem de dinheiro, Denaro está agora (e estará) numa prisão de segurança máxima na cidade de L'Aquila.

Até há dois dias, a Carabinieri (Polícia militar italiana) não tinha completa certeza de que o homem cujos passos havia vigiado nos últimos tempos era mesmo o líder do grupo criminoso Cosa Nostra, que deixa para trás um longo rasto sangrento e impiedoso de vítimas. Mas, ao fim de anos de investigação meticulosa, a margem de erro era curta e a detenção à porta da clínica de La Maddalena foi certeira.