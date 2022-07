Ataque russo faz pelo menos 20 mortos em cidade da região de Kiev

JN/Agências Hoje às 11:44 Facebook

Pelo menos vinte pessoas morreram, entre as quais três crianças, e 25 ficaram feridas nos vários ataques com mísseis que as forças russas lançaram, esta quinta-feira, contra a cidade de Vinnytsya, a sudoeste de Kiev.

O primeiro balanço provisório indicava a morte de 12 pessoas.

De acordo com Kyrylo Tymochenko, adjunto do chefe de gabinete do chefe de Estado da Ucrânia, os ataques ocorreram hoje de manhã tal como já tinha sido indicado pela Polícia Nacional e pelos elementos dos Serviços de Emergência e Socorro.

"Nesta altura sabe-se que vinte pessoas morreram no ataque com mísseis contra a cidade, incluindo três crianças. Noventa pessoas procuraram ajuda médica", disse o mesmo responsável sendo que oficialmente foram registados 25 feridos, até ao momento.

This time #Vinnytsia. City right in the middle of #Ukraine. Hit by #Russia missiles in the middle of the morning. 12 people killed. The count goes on. So much pain. Again. pic.twitter.com/3GDRlrxKxN - Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) July 14, 2022

According to the National Police of #Ukraine 12 people died as the result of the shelling in #Vinnytsia. About 90 victims turned to medical institutions for help, about fifty of them are in serious condition. pic.twitter.com/NddCDgJAsm - Ukrainian News24 (@MarkRid89403375) July 14, 2022

Tymochenko disse ainda que as forças da Rússia atacaram o centro de Vynnytsia com mísseis de cruzeiro Kalibr lançados de um submarino no Mar Negro.>

Os primeiros dados disponíveis indicam que três mísseis atingiram um edifício de escritórios e afetaram zonas residenciais, assim como complexos governamentais.

Um dos incêndios provocado pelo impacto dos mísseis alastrou-se a um parque de estacionamento onde se encontravam cerca de 50 automóveis.

Vynnytsia é uma cidade habitada por cerca de 300 mil pessoas.

Anteriormente, o presidente da Ucrânia dizia que a Rússia está a cometer "atos de terrorismo" ao atacar civis e pontos como Vynnytsia que não têm qualquer importância militar.