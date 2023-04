Drone explode em aeroporto russo na fronteira

JN/Agências Hoje às 16:10 Facebook

Um drone explodiu na segunda-feira nas instalações do aeroporto da cidade russa de Belgorod, situada na fronteira com a Ucrânia, anunciaram hoje as autoridades da Rússia, que não mencionaram, até ao momento, vítimas ou danos materiais.

As autoridades russas, citadas pelo diário russo Izvestia, declararam que o drone explodiu nas instalações do aeroporto por volta das 16.30 horas, horário local (14.30 em Portugal continental) de segunda-feira.

Até ao momento, o Governo russo não indicou responsáveis pelo incidente.

A província de Belgorod, assim como as províncias de Briansk e Kursk, têm sofrido ataques desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, por ordem do Presidente russo, Vladimir Putin.

Estas províncias russas encontram-se em estado de alerta antiterrorista devido aos ataques das forças ucranianas, segundo o Governo russo.