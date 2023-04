Drone ucraniano encontrado nos arredores de Moscovo

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Um drone "ucraniano" foi encontrado nos arredores de Moscovo, disse um autarca russo, esta segunda-feira, acrescentando que isso levou as autoridades locais a cancelar um desfile do Dia da Vitória por razões de segurança.

Moscovo acusou a Ucrânia de estar por detrás de uma série de ataques com drones a infra-estruturas militares no território russo.

Esta segunda-feira, Igor Sukhin, chefe do distrito da cidade de Bogorodsky, nos arredores de Moscovo, disse que um residente tinha encontrado um drone "ucraniano" numa floresta.

"Este não é o primeiro drone que aparece na região de Moscovo", disse Sukhin na plataforma de mensagens Telegram.

Um drone semelhante foi encontrado em fevereiro na cidade de Kolomna, a cerca de 100 quilómetros (cerca de 60 milhas) a sudeste de Moscovo, acrescentou.

Sukhin anunciou ainda que um desfile planeado para o Dia da Vitória a 9 de Maio tinha sido cancelado na sua comunidade, bem como um concerto ligado às festividades.

"Todos compreendem que as questões de segurança sempre vieram e sempre virão primeiro", justificou.

Autoridades de várias regiões fronteiriças, incluindo Belgorod, também disseram que iriam cancelar os desfiles do Dia da Vitória.

No entanto, as autoridades russas preparam-se para realizar a exibição anual do poder militar na Praça Vermelha em Moscovo para celebrar a vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945, disse esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Será um evento muito importante", frisou.