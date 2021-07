Drones com explosivos atacam aeroporto junto a consulado dos EUA

JN/Agências Hoje às 11:50 Facebook

Drones carregados com explosivos atacaram, na noite de terça-feira, o aeroporto de Arbil, próximo do consulado dos Estados Unidos da América (EUA) daquela cidade no norte do Iraque.

A unidade antiterrorista do Curdistão iraquiano anunciou, em comunicado, que o ataque não provocou feridos ou danos materiais, os bombeiros tiveram apenas que conter um foco de incêndio.

Um drone atacou "perto da base aérea de Arbil cerca das 23.15 horas locais" (cerca das 20.30 horas em Portugal continental), referiu no Twitter o coronel Wayne Maroto, porta-voz da coligação internacional chefiada por Washington, acrescentando que não houve vítimas ou danos.

O aeroporto de Arbil, onde se encontra uma base militar da coligação internacional contra o grupo jiadista Estado Islâmico, já em abril foi alvo de um ataque realizado por um drone carregado com explosivos.

As missões dos EUA no Iraque têm sido alvo de ataques repetidos e cada vez mais intensos nos últimos meses.

Na segunda-feira, um drone-bomba, preparado para atacar a embaixada dos EUA em Bagdade, foi abatido horas depois de um ataque com um míssil a uma base que abrigava soldados norte-americanos na zona oeste do Iraque.

Desde o início do ano, cerca de 48 ataques visaram as missões dos EUA no Iraque, onde 2500 soldados norte-americanos estão destacados como parte da coligação internacional antiterrorismo.

Os novos ataques com drones acontecem uma semana depois de os Estados Unidos terem atacado milícias apoiadas pelo Hachd al-Chaabi (Forças de Mobilização Popular), uma poderosa força paramilitar pró-iraniana na Síria e no Iraque, tendo abatido cerca de 12 combatentes.