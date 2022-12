Drones levam a guerra da Ucrânia até às portas de Moscovo

A guerra lançada do Kremlin contra a Ucrânia, em fevereiro, chegou às portas de Moscovo, esta semana. Os ataques ucranianos atingiram bases no interior russo, uma das quais a cerca de 130 quilómetros da capital. "Uma nova equação" do conflito, inscrita com o "verdadeiro símbolo da guerra moderna" - o drone.

A base militar de Engels, na região russa de Saratov, e a unidade de Dyagilevo, na região de Rayzan, onde se encontram os aviões estratégicos usados na campanha contra a Ucrânia, foram atingidas por ataques ucranianos na segunda-feira. No dia seguinte foi o aeródromo em Kursk. Os ataques, com aparelhos que terão sido fabricados ainda na era soviética, entraram entre 500 a 700 quilómetros em território russo, atingindo um objetivo militar a cerca de 130 quilómetros de Moscovo, de onde Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Cerca de 10 meses depois, de forma muito evidente, a Ucrânia contra-ataca o império. "É uma nova equação da guerra", observou Germano Almeida, jornalista, escritor e especialista em política internacional. "É muito relevante a ideia de que a Ucrânia tem capacidade de atingir a Rússia, bem dentro do território", acrescentou, em declarações ao "Jornal de Notícias", o também comentador televisivo.