Drones turcos contra a "mãe de todas as bombas"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rússia estará a usar bombas de vácuo, proibidas pela Convenção de Genebra, para destruir alvos ucranianos. Tropas de Zelensky contrapõem com ataques cirúrgicos a tanques e colunas de camiões militares inimigos.

Ainda ninguém apresentou provas, mas governantes ucranianos, políticos americanos e organizações não-governamentais garantem que a Rússia está a usar a "mãe de todas as bombas", as armas termobáricas, para atacar alvos ucranianos. O Exército de Volodymyr Zelensky responde com drones e destrói colunas de camiões militares russos. É o recurso a armamento de precisão e de destruição massiva, num combate que ameaça transformar-se numa guerrilha urbana.

Foi a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos da América (EUA) a primeira a fazer a denúncia. Segundo Oksana Markarova, as forças armadas da Rússia atacaram alvos ucranianos com armas termobáricas, também denominadas de bombas de vácuo. Proibidas pela Convenção de Genebra, a "mãe de todas as bombas", cognome atribuído devido à sua letalidade, é capaz de vaporizar corpos humanos e, embora nenhum exército reconheça a sua utilização, tem sido usada em vários conflitos armados, desde a década de 60 do século passado.