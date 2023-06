Duas crianças entre quatro mortos encontrados num apartamento em Londres

JN Hoje às 15:29 Facebook

Os corpos de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, foram encontrados, na sexta-feira à tarde, num apartamento em Hounslow, Londres.

Segundo noticia o "The Guardian", a polícia local acredita que as vítimas, um homem e uma mulher de 30 anos, uma menina de 11 e um menino de três, possam ser familiares.

As autoridades foram chamadas ao apartamento pelas 15 horas, depois de terem recebido alertas de preocupação quanto ao bem-estar das quatro pessoas.

Segundo Sean Wilson, comandante da polícia, a investigação ainda está no início, não havendo, para já, suspeitas do envolvimento de outros cidadãos no incidente.

"Acredito que sabemos quem são: quatro membros da mesma família. No entanto, estão em andamento investigações para localizar e informar os familiares mais próximos e, por isso, seria inapropriado revelar agora as suas identidades", referiu.