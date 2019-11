Duas embarcações com 85 migrantes a bordo resgatadas nas Canárias

Hoje às 09:12 Facebook

As forças de resgate marítimo espanholas salvaram 85 pessoas, esta sexta-feira, nas Canárias. Seguiam a bordo de duas embarcações e foram transportadas para o porto de Arguineguín, no sul do arquipélago.

De acordo com o Serviço Marítima espanhol, a embarcação de maior dimensão já tinha sido detetada na tarde de quinta-feira a cerca de 140 quilómetros a sul da Grã Canária.

A bordo encontravam-se 79 pessoas de origem sub saariana, entre as quais três mulheres e uma criança.

A segunda embarcação transportava seis homens que se encontram bem de saúde.

Nas últimas 48 horas mais de seis embarcações com migrantes a bordo foram detetadas e conduzidas pelas autoridades espanholas nas Canárias para porto seguro.