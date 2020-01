Três projéteis caem junto à embaixada dos EUA em Bagdade

Ontem às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Três projéteis caíram esta segunda-feira à noite na "zona verde" da capital iraquiana, perto da embaixada dos EUA.

Segundo a Reuters e France-Presse, dois projéteis caíram junto do edifício onde está a representação diplomática norte-americana e um mais longe, mas ainda dentro do perímetro de alta segurança no centro da capital iraquiana, a tal "zona verde".

Nenhum dos engenhos terá causado vítimas, adiantam as agências noticiosas.

Testemunhas na zona disseram que soaram as sirenes de alerta para ataques deste género. A informação é confirmada por um vídeo do momento publicado nas redes sociais.