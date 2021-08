Duas pessoas morreram no Japão após tomar vacina da Moderna. Lote estava a ser investigado

JN Hoje às 10:32 Facebook

Duas pessoas, com cerca de 30 anos, morreram no Japão após terem recebido uma dose da vacina da Mordena de um dos três lotes investigados pelo Ministério da Saúde japonês por possível contaminação.

As vítimas mortais morreram poucos dias após receberem a segunda dose da vacina, de acordo com o departamento. A causa das mortes ainda está sob investigação, de acordo com o "El País".

"No momento não há evidências de que as mortes se devam à vacina da Moderna", afirmaram as empresa Moderna e a Takeda [parceira da farmacêutica no Japão], em comunicado, este sábado: "É importante fazer uma investigação formal para determinar se houver uma ligação".

A farmacêutica espanhola Rovi, um dos locais de produção da vacina da Moderna, está a investigar a possível contaminação de três lotes de injeções depois de o Ministério da Saúde japonês ter suspendido, na última quinta-feira, "como medida de precaução", o uso de 1,63 milhões de doses após a descoberta de "materiais estranhos". O Japão retirou as doses uma semana depois de um distribuidor doméstico ter detetado alguns frascos contaminados.

Na quinta-feira passada, um porta-voz da Moderna confirmou que a empresa tinha sido "notificada" sobre o incidente. "A empresa está a investigar estas informações e continua a trabalhar com o seu parceiro [japonês] Takeda e órgãos reguladores para corrigi-las. A Moderna acredita que o problema de fabricação ocorreu numa das suas linhas em Espanha. Até agora, nenhum problema de segurança ou eficácia foi relatado", acrescentou a empresa.

Tanto o governo japonês como a Moderna explicaram que não foi detetado nenhum problema de segurança ou eficácia e que a suspensão foi apenas uma medida de precaução.