Duas toneladas de cocaína escondidas em sacos de carvão

A polícia espanhola apreendeu duas toneladas de cocaína escondida em 40 toneladas de sacos de carvão vegetal, num contentor enviado do Paraguai, no porto de Algeciras, no sul de Espanha.

Para além de apreender a droga, a polícia espanhola deteve doze pessoas envolvidas numa rede de tráfico, com ligações no Paraguai e no Brasil. Durante mais de um ano, os suspeitos criaram negócios legítimos para traficar droga sem levantar suspeitas, revela o comunicado, divulgado esta quarta-feira.

Os membros da rede estavam espalhados por várias regiões espanholas, em cidades como Múrcia, Sevilha, Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Tarragona e Valência, onde abriram negócios de importação de produtos vindos da América do Sul. O objetivo era que os carregamentos fossem armazenados no porto de Barcelona, mas devido a problemas logísticos e também por causa da pandemia foram direcionados para o porto de Algeciras, a partir de abril de 2020.

A polícia espanhola descobriu que os cabecilhas da rede eram duas famílias que vivem no Paraguai e no Brasil, responsáveis por assegurar o carregamento de droga. Já em Sevilha, os restantes associados criavam empresas de fachada dedicadas à importação, como carvão vegetal, arroz, melaço e produtos sanitários.

A lavagem de dinheiro era feita por um membro da rede em Valência, através do uso de criptomoedas. Já era conhecido pelas autoridades por trabalhar com "muitos grupos criminosos da Europa Oriental e América do Sul" envolvidos em tráfico de drogas, armas e pessoas, salientam.

No decorrer da investigação, 100 telemóveis foram colocados sob escuta e os suspeitos vigiados. Para além disso, ainda foram revistados 200 contentores vindos do Paraguai e do Brasil, assim como 16 empresas e casas.

Foram ainda pedidos mandados de captura internacional para os restantes membros da organização criminosa.