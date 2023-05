Dubai inova com mesquita impressa em 3D

Beatriz Neves Hoje às 18:09 Facebook

O Dubai anunciou a construção da primeira mesquita por impressão 3D. O projeto, que promete ser mais simples e sustentável, deve ser concluído em 2025 e promete elevar a cidade ao posto de "capital mundial da impressão 3D".

O Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, não é um iniciante no mundo desta tecnologia. Em 2019, bateu o recorde mundial da maior estrutura feita em 3D - um edifício com 9,5 metros de altura e uma área de 640 metros quadrados. Também foi a primeira cidade a construir um escritório impresso em 3D e um laboratório de investigação de "drones". Agora, as autoridades locais anunciaram a construção da primeira mesquita do mundo através do mesmo método.

O emirado tem a pretensão de tornar-se num centro de tecnologia avançada. A "Dubai 3D Printing Strategy" foi iniciada em 2016 pelo atual primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, também governante da cidade, para posicionar o emirado como um polo tecnológico. Até 2030, o Governo planeia que 25% das novas construções da cidade sejam feitas por impressão 3D.

"Optamos por imprimir a mesquita em 3D porque é uma tecnologia nova e inovadora que pode economizar tempo e recursos em comparação com os métodos tradicionais de construção", disse Alhalyan Alsuwaidi, responsável de engenharia do Governo do Dubai.

O edifício será concluído em quatro meses, sendo que os 12 meses restantes serão destinados à instalação de todos os equipamentos necessários para a ativação da mesquita. Apenas três funcionários estarão responsáveis por operar a impressora, com capacidade de produzir dois metros quadrados por hora.

A nova mesquita será construída em Bur Dubai, um dos bairros mais antigos dos Emirados Árabes Unidos. A estrutura de dois andares ocupará um espaço de dois mil metros quadrados e será feita a partir de uma mistura de betão que tornará o projeto mais sustentável. Apesar do custo desta intervenção ser 30% mais elevado, a utilização da impressão em 3D reduzirá o desperdício de material de construção.

Este é apenas um dos vários projetos que envolvem a tecnologia de impressão 3D, considerada uma alternativa mais sustentável e económica de construção. Empresas chinesas já estudam a possibilidade de levar esta tecnologia para a superfície lunar.