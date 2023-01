Durão Barroso: mandato de Lula é "oportunidade" para relançar relações

José Manuel Diogo, colunista da “Folha de S. Paulo” Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, acredita que há condições políticas para relançar o acordo União Europeia-Mercosul.

Os 10 anos que Durão Barroso passou ao leme dos destinos da política europeia fazem dele um dos líderes da língua portuguesa com maior influência no cenário internacional. Otimista em relação ao Brasil, acredita que o regresso de Lula pode dar origem a uma nova centralidade na geopolítica internacional. Esta entrevista, originalmente publicada na coluna de José Manuel Diogo na "Folha de S. Paulo", faz parte de uma série de conversas tidas no restaurante Cícero - o mesmo que Lula escolheu para "reiniciar" a diplomacia brasileira no seu terceiro mandato - com personalidades incontornáveis "de lá e de cá".

Como é que Lula pode influenciar a relação entre Portugal e o Brasil?