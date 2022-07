"Mulheres bonitas e gás barato". Embaixada desafia cidadãos a mudarem-se para a Rússia

JN Hoje às 16:01 Facebook

Uma "economia que aguenta milhares de sanções", o preço do gás e a beleza feminina são alguns dos motivos apresentados pela embaixada russa em Madrid, que convida os cidadãos a mudarem-se para a Rússia.

A embaixada da Rússia em Espanha divulgou, na sexta-feira, um vídeo no Twitter a convidar os cidadãos a irem viver para aquele país, em resposta às sanções impostas ao Kremlin no âmbito da invasão da Ucrânia. "Não se atrasem. O inverno está a chegar", alerta a instituição, numa publicação que gerou várias críticas.

Em apenas 53 segundos, a instituição descreve a Rússia como um países repleto de atrativos, nomeadamente uma "cozinha deliciosa, mulheres bonitas, gás barato, uma História rica, literatura mundialmente famosa, arquitetura única, solo fértil, eletricidade e águas baratas, ballet, táxis e serviços de entregas baratos, valores tradicionais, hospitalidade, vodka e uma economia que aguenta milhares de sanções".

O vídeo termina com um convite direto: "É hora de se mudarem para a Rússia. Não se atrasem". De recordar que a Comissão Europeia tem vindo a tentar encontrar soluções face à ameaça de corte do fornecimento de gás russo.

Na passada terça-feira, 26 de julho, os ministros da Energia e do Ambiente europeus acordaram avançar com a redução de 15% do consumo de gás até à primavera.