Espanha regressa ao estado de Emergência que pode durar até abril

O governo de Pedro Sánchez acaba de aprovar, em Conselho de Ministros extraordinário, um novo estado de emergência em toda a Espanha, medida que se pode estender até abril.

Segundo avança o El País, embora "mais suave" do que o decretado em março, o novo estado de emergência, em vigor nos próximos 15 dias, poderá durar mais tempo, com o primeiro-ministro espanhol a anunciar a intenção de prolongá-lo por seis meses, até abril.

O Conselho de Ministros reuniu-se, este domingo, de forma extraordinária para aprovar a medida, que decreta o recolher obrigatório entre as 23 e as 6 horas, pedido por quase todas as comunidades espanholas com o objetivo de combater a propagação do vírus.