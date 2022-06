"É um dia triste para os Estados Unidos". A reação de Biden à decisão do Supremo

Daniela Jogo Hoje às 17:45, atualizado às 18:50 Facebook

O presidente dos Estados Unidos da América falou num "dia triste" após a decisão do Supremo Tribunal de anular o direito constitucional ao aborto. A partir da Casa Branca, Joe Biden garantiu que a "vida e a saúde de milhões de mulheres da nação estão em risco".

Com a revogação do direito constitucional ao aborto decidido pela maioria conservadora do Supremo, "torna-se claro que a saúde e a vida das mulheres da nação estão em risco", lamentou Joe Biden, numa declaração ao país a partir da Casa Branca, em Washington, D.C.

"As mulheres têm o direito de escolher o próprio destino e como vivem as suas vidas", disse ainda o líder norte-americano.

Assumidamente frustrado com o retrocesso que esta decisão representa, Biden alertou para os perigos reais e imediatos que as mulheres vão enfrentar. "As mulheres vão ter de dar à luz filhos que são fruto do incesto ou violação (...) e os médicos podem ser criminalizados por cumprirem os seus deveres de cuidar das mulheres".

Por este "erro trágico", Joe Biden culpabilizou Donald Trump que, enquanto presidente, nomeou três juízes conservadores para a mais alta instância judicial dos Estados Unidos, conseguindo assim uma maioria republicana e de cariz conservador para o Supremo Tribunal. "Não se enganem, esta decisão é o culminar dos esforços de décadas de tentar revogar esta lei e a realização de uma ideologia", apontou.

De forma clara e objetiva, o presidente americano assegurou que está do lado das mulheres e que tudo fará para as proteger. Por isso, apelou aos norte-americanos que elejam nas próximas eleições intercalares para o Congresso políticos que apoiem o direito ao aborto, de modo a defendê-lo na lei federal.

No total, é esperado que o acesso ao aborto seja cortado a cerca de 36 milhões de mulheres em idade reprodutiva, de acordo com uma investigação da "Planned Parenthood", uma organização que fornece dados sobre abortos, citada pela "BBC".

Milhões de mulheres nos EUA vão perder o direito legal ao aborto, após o Supremo Tribunal ter anulado uma decisão, com quase 50 anos, que legalizou a prática no país. A partir de agora, os estados norte-americanos têm o poder de permitir ou restringir o procedimento por conta própria.