"É um momento triste": irmã de Maddie fala pela primeira vez em público

Amelie McCann, irmã mais nova de Maddie, falou publicamente pela primeira vez na cerimónia do 16.º aniversário do desaparecimento.

A cerimónia, realizada na cidade inglesa de Rothley, ficou marcada pelas palavras da irmã mais nova de Maddie McCann, agora com 18 anos. Durante a vigília, Amelie acendeu uma vela em homenagem à irmã e a outras crianças desaparecidas. A adolescente deixou os presentes comovidos ao dizer: "É bom que estejam aqui todos juntos, mas é um momento triste".

Madeleine McCann's younger sister Amelie, 18, speaks publicly for the first time at candle ceremony to mark 16 years since her disappearance, calling it 'a sad occasion' pic.twitter.com/WOhWsZjOgY - HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak_2861) May 3, 2023

O irmão gémeo de Amelie, Sean McCann, não compareceu à celebração e os pais, Kate e Gerry, evitaram o contacto com as pessoas que participaram no evento.

Gerry e Kate McCann com os filhos gémeos, Amelie e Sean, irmãos mais novos de Maddie Foto: Arquivo Global Imagens

Além do discurso de Amelie, também Brian Kennedy, tio de Kate, fez um pequeno discurso, agradecendo a presença das pessoas. "Dezasseis anos sem saber onde ela está é muito tempo. Mesmo que fossem más notícias, de certa forma, davam-nos uma desfecho", confessou Brian.

Existem vários casos de jovens que se intitulam como Madeleine McCann, mas todos eles foram desmentidos. O mais recente foi o caso de Julia Faustyna, uma jovem polaca de 21 anos, que alegava ser Madeleine McCann e que chegou a fazer testes de ADN, que desmentiram a sua alegação.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz e o seu desaparecimento tornou-se um caso mediático à escala global. Família, amigos e pessoas por todo o Mundo mantém esperança de novas atualizações no caso.