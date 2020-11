"Ecce Homo de Palencia": restauro desastroso gera nova polémica

JN Hoje às 17:06 Facebook

O restauro tosco de uma escultura está a gerar indignação, em Espanha, com a figura de uma mulher, esculpida na fachada de um edifício centenário em Palencia, a ganhar cara de desenho animado. Já lhe chamam o "Ecce Homo de Palencia".

O resultado questionável do restauro no edifício da sede do banco Unicaja, situado no centro da cidade, junto ao convento de Agustinas Canónigas, foi denunciado nas redes sociais pelo pintor Antonio Capel e faz recordar o que aconteceu ao "Ecce Homo", o Cristo de Elías García Martínez pintado a óleo numa parede do Santuário da Misericórdia de Borja, perto de Saragoça, que uma octogenária tentou recuperar por iniciativa própria, em 2012.

Ao que tudo indica, a cabeça da escultura de Palencia tinha-se soltado durante as obras de conservação da fachada do emblemático edifício e, uma vez restaurada e recolocada, passou despercebida até agora.

"Alguém fez esta obra-prima, o novo 'Cristo' de Borja, feito um Cristo, e de certeza que ainda cobrou por isso", atira Antonio Capel na sua publicação, responsabilizando antes de tudo quem encomendou os trabalhos. "Parece uma personagem de desenhos animados", conclui o artista local, ilustrando o comentário com fotografias tiradas no local. Em resposta, recebeu centenas de comentários a criticar o restauro "vergonhoso" e os seus autores.

A intervenção também não passou despercebida aos vizinhos do edifício da Unicaja e aos transeuntes, que param para apreciar e fotografar a escultura a que já chamam o "Ecce Homo de Palencia". Os restauradores profissionais estão indignados com mais um exemplar de restauro tosco, a juntar aos outros exemplos conhecidos nos últimos anos no país, relatam os meios de comunicação espanhóis.

Na província de Saragoça, o resultado falhado do restauro do Cristo de Borja deu a volta ao mundo e atraiu milhares de turistas à cidade para admirar a obra.