Edifício de cinco andares colapsa na Geórgia. Há cerca de 15 pessoas nos escombros

JN/Agências Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um edifício de cinco antes colapsou, esta sexta-feira, em Batumi, na Geórgia. Centenas de bombeiros e médicos estão a tentar resgatar as vítimas.

A polícia da Geórgia afirmou que "cerca de 10 a 15 pessoas" estão presas debaixo dos escombros e que está a fazer "de tudo" para tirá-los com vida.

Duas pessoas que estão presas entraram em contacto com as equipas de resgate por chamada telefónica, segundo o ministro do Interior, Vakhtang Gomelauri, que já esteve o local. Um menor já foi "resgatado em segurança" de um carro que ficou esmagado quando o prédio caiu e que outras pessoas foram retiradas "usando máquinas especiais".

No local, há "centenas de equipas de resgate", incluindo bombeiros, polícias e médicos de emergência.

A cidade portuária de Batumi é a segunda maior cidade da Geórgia e localiza-se perto da fronteira com a Turquia, no sudoeste do país.