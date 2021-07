Eduardo Paz Ferreira: "A União Europeia é demasiado burocrática"

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Eduardo Paz Ferreira convida, em novo livro, a refletir sobre a necessidade de repensar políticas europeias, salientando as boas práticas norte-americanas.

Uma pandemia que deixou, à vista de todos, uma série de problemas sociais e económicos inadiáveis e as palavras de reflexão do Papa Francisco sobre um Mundo onde persistem "inúmeras formas de injustiça e desigualdade" foram o mote para o novo livro de Eduardo Paz Ferreira, "Como salvar um Mundo doente". Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e decano do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas, é também um europeísta convicto que admite que os EUA do presidente Joe Biden estão bastante mais adiantados do que a União Europeia.

De que forma é que a reflexão do Papa Francisco guiou o livro?