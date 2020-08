El Mundo diz que Juan Carlos vem morar para Portugal no fim do verão

JN Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República assegura não estar envolvido, nem ter qualquer conhecimento, na procura de casa de Juan Carlos I, rei emérito de Espanha, em Cascais, ao contrário do que adianta o jornal espanhol "El Mundo", este domingo.

A notícia de que Juan Carlos de Bourbon, pai de Felipe VI, poderá vir viver em Portugal é avançada pelo jornal espanhol El Mundo, segundo o qual há três personalidades portuguesas a ajudar o Rei emérito de Espanha na mudança: João Manuel Brito e Cunha, Lili Caneças e Marcelo Rebelo de Sousa.

Estas três "pessoas-chave" estão, segundo o diário espanhol, a juntar esforços para que o monarca se instale no concelho de Cascais no final do verão. Informação que, entretanto, a presidência da República desmentiu ao JN.

Depois de, na terça-feira, Portugal ter sido apontado como um dos possíveis destinos do rei emérito, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preferiu não comentar o assunto.

"Havia uma resposta politicamente correta que era dizer que não deveria comentar (...), mas vou mais longe, porque verdadeiramente não sei e penso que as autoridades portuguesas também não têm conhecimento sobre essa matéria", afirmou.

Desde que, na segunda-feira, a Casa Real espanhola divulgou a carta em que Juan Carlos ​​​​​​​I comunicava ao filho a decisão de abandonar Espanha, na sequência das investigações sobre fundos suspeitos em paraísos fiscais, muito se tem especulado sobre o paradeiro do rei emérito.