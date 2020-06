Elefante grávida morre depois de comer abacaxi com cartuxos de fogo de artifício no interior

JN Hoje às 19:15 Facebook

Uma elefante grávida morreu depois de comer um abacaxi cheio de cartuxos de fogos-de-artifício, em Querala, na Índia.

As autoridades indianas iniciaram uma investigação, depois de terem encontrado o animal sem vida nas águas da Floresta do Vale Silencioso de Querala, no passado dia 27 de maio.

De acordo com a informação avançada pela "Sky News", agricultores da zona colocaram cartuxos de fogo de artifício dentro de alimentos que plantam nos campos com o objetivo de afastar os javalis. Mas, a solução correu mal e matou um animal selvagem daquele país.

O guarda-florestal daquela floresta, Mohan Krishnan, fez parte da equipa de resgate da elefante e chegou a publicar nas redes sociais que "o animal confiava em toda a gente". "Quando o abacaxi que comeu explodiu, deve ter pensado no bebé que tinha na barriga e que daria a luz dali a 20 meses", acrescentou.

A fêmea elefante ficou gravemente ferida e não resistiu. Krishnan comentou na reportagem da "Sky News" que o elefante "nunca magoou um ser humano e não destruiu uma única casa da aldeia".