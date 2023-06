Eleições comunais antecipam legislativas no Luxemburgo

Gabriel Hansen Hoje às 11:59 Facebook

Lusófonos participam em peso no escrutínio que servirá de barómetro às parlamentares, que deverão ocorrer até outubro deste ano.

O Luxemburgo vai hoje às urnas decidir os vereadores das 102 comunas, como são chamados os municípios do pequeno Grão-Ducado. As eleições locais vão servir como barómetro para as legislativas, que devem ocorrer até outubro deste ano. Com uma comunidade que representa 16% dos mais de 600 mil habitantes, diversos portugueses e lusófonos concorrem no pleito, inclusive na capital.

No sistema luxemburguês, em que o voto é obrigatório, os eleitores podem escolher diversos vereadores, de acordo com o número de assentos disponíveis - e este depende do tamanho da população. Enquanto as comunas com menos de mil habitantes têm sete cadeiras, a maior cidade, Luxemburgo, conta com 27. Os burgomestres, o equivalente a presidentes de câmara, são eleitos pelos vereadores, num sistema parlamentarista a nível municipal. O escrutínio deverá ter resultados ainda hoje, pois as urnas serão encerradas às 14 horas.