Eleições em Espanha: Yolanda Díaz acelera grande coligação das esquerdas

No dia em que o Boletim Oficial do Estado (BOE) publica o decreto que dissolve as Cortes (Congresso e Senado) e convoca as eleições gerais para 23 de julho, está em marcha uma reconfiguração do espectro partidário espanhol na consulta popular antecipada em meio ano.

A alteração mais visível surge à esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), derrotado pelo Partido Popular nas eleições autonómicas e municipais de domingo, com a aceleração da constituição de uma ampla coligação, forçada pela decisão do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, de fazer cessar o seu Governo.

A iniciativa é da segunda vice-presidente do Governo e ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, uma das mais populares figuras do Executivo, que lançou em 2 de abril a plataforma Sumar e aspira chegar ao topo da Moncloa.