Eleições no Brasil: de Jardim Ângela a Itaim Bibi, o contraste é de gritar

José Miguel Gaspar, em São Paulo Hoje às 11:29

Como se vota no bairro mais pobre e no bairro mais rico de São Paulo, separados por 15 quilómetros. O JN passou o dia entre brasileiros que parecem de planetas diferentes.

É um sintoma do surrealismo e do ponto paradoxal em que estão as eleições aqui no Brasil: Fernanda Santos, 38 anos, solteira, unha francesa, bonita, está a fazer campanha por Jair Bolsonaro mas amanhã vai votar - "chiu!", diz ela a mirar em redor - em Lula da Silva. Aparentemente, a declaração dela é verdadeira, mas contém uma contradição lógica. Ela explica: "É, estava desempregada, veio aqui a campanha do Bolso e disse que pagava 50 reais ao dia [9,44 euros] se eu ficasse aqui no cruzamento a segurar esse cartaz. Eu aceitei. E depois, o voto é secreto mesmo, né?", diz ela a sorrir. O emprego dura 10 dias, vai somar 500 reais (94,40 euros), depois de amanhã torna a ficar desempregada.