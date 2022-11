Eleições traçam futuro de Biden e dão fôlego a Trump

Ana Isabel Moura Hoje às 08:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclo político é visto nos EUA como referendo ao presidente e abre a porta ao regresso do republicano.

Quase dois anos após assumir a presidência dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden enfrenta hoje o primeiro ciclo político, que servirá de barómetro à sua prestação como chefe da Casa Branca, ao mesmo tempo que irá testar a oposição republicana. A popularidade do democrata foi decrescendo nos últimos meses e uma vitória ou derrota no Congresso podem ser decisivas para a continuidade no poder. Enquanto isso, Donald Trump aproveita o cenário de descontentamento e deixa a possibilidade de se recandidatar às presidenciais.

A História política dos EUA dos últimos 160 anos indica que o partido que apoia o presidente em exercício costuma perder as intercalares e as estatísticas mostram que o prejuízo, em média, é a perda de 29 lugares na Câmara de Representantes. Além da tradição não beneficiar Biden, os níveis de popularidade do presidente também não somam pontos a favor. Uma sondagem, publicada no final de setembro, indica que 53% dos inquiridos consideram que o líder norte-americano não está a fazer um bom trabalho.