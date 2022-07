Elisjsha Dicken, o cidadão "herói" que travou um massacre nos EUA

Inês Inteiro Hoje às 14:52 Facebook

Elisjsha Dicken, de 22 anos, travou um tiroteio em massa num centro comercial no Estado do Indiana, nos EUA. Passeava no local com a namorada, quando viu o atirador.

A Polícia identificou Jonathan Douglas Sapirman como o homem que, no domingo, disparou 24 tiros e matou três pessoas no Greenwood Park Mall, no Indiana, antes de ser abatido por um civil, Elisjsha Dicken, dois minutos depois do início do ataque, aparentemente motivado pela perda do emprego e da casa onde morava.

O Chefe da Polícia de Greenwood, Jim Ison, afirmou na segunda-feira que Elisjsha Dicken avistou o atirador (que tinha duas espingardas, um revólver e mais de 100 munições) mesmo antes de este começar a disparar indiscriminadamente. Mesmo não tendo formação militar, o "herói", como lhe chamou, conseguiu atingir o atirador a uma longa distância e com táticas "sólidas", protegendo, ao mesmo tempo, os comerciantes.

O homem foi algemado e levado para a esquadra, onde o interrogatório e uma filmagem do centro comercial acabaram por corroborar a sua versão dos factos. De acordo com o responsável policial, citado pela BBC, o civil, que disparou dez balas de uma pistola, é portador legal de arma de fogo. "Muito mais pessoas podiam ter morrido no domingo à noite, se não fosse um portador de arma responsável que tomou providências rapidamente nos primeiros dois minutos do tiroteio", acrescentou Jim Ison.

Caso deu força a defensores de porte de armas

Este caso em que um cidadão portador legal de arma travou um ataque armado aumentou a polémica em torno da posse de armas de fogo no país, ao dar força aos defensores. "A única maneira de parar uma má pessoa com uma arma é com uma boa pessoa com uma arma", escreveu, no Twitter, a Associação Nacional de Armas.

Acontece que situações como esta são excecionais. Segundo a BBC, dos 61 ataques armados que se registaram nos Estados Unidos, em 2021, apenas três tiveram um desfecho semelhante.