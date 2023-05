Elizabeth Holmes cumpre 11 anos de prisão no Texas por fraude com testes de sangue

JN/Agências Hoje às 20:48 Facebook

A empresária norte-americana Elizabeth Holmes, celebridade de Silicon Valley, cumpre a partir desta terça-feira uma condenação de 11 anos de prisão, no Texas, por fraude relacionada com um método de análises de sangue da Theranos, empresa que dirigia.

A empresária, de 39 anos, entrou hoje no estabelecimento feminino federal de baixa segurança localizado em Bryan, Texas, onde o juiz federal que a sentenciou em novembro, recomendou que cumprisse a pena.

A prisão, que fica a cerca de 150 quilómetros a noroeste de Houston, onde a empresária cresceu, recebe apenas mulheres condenadas por crimes federais não violentos, e tem um programa laboral obrigatório de pelo menos 90 dias.

Segundo a BBC, nesta prisão do Texas, as reclusas podem ter aulas de negócios e línguas, ver televisão, praticar desporto e participar em celebrações religiosas. Além disso, Elizabeth Holmes vai ter acesso a contacto com a família por videochamada, visitas aos fins de semana e contacto físico com o parceiro e os filhos.

De acordo com um perfil publicado pelo The New York Times, Elizabeth Holmes passou os últimos dias, antes de entrar na prisão, na companhia dos filhos -- um deles recém-nascido - e do companheiro, e tem procurado reabilitar a sua imagem pública, deixando para trás a faceta de empresária tecnológica e apresentando-se como uma "mãe devota".

A Theranos, a startup que fundou depois de abandonar a Universidade de Stanford quando tinha 19 anos, prometeu revolucionar os cuidados de saúde com uma tecnologia que, com apenas umas gotas de sangue de uma picada no dedo, podia selecionar rapidamente doenças e outros problemas.