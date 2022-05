Elon Musk compra o Twitter: o que quer o milionário fazer da rede social? 

Negócio da década vai custar 44 mil milhões de dólares, 1/6 da fortuna do homem mais rico do mundo. Aumentar liberdade de expressão estará no centro das mudanças, mas o modelo de negócio também deve mudar.

Começou por parecer uma piada, mas depois o jorro de piadas não parou. Após anunciar, em meados de abril, a intenção de comprar o Twitter, a rede social de discussões mais popular do mundo, com 229 milhões de usuários diários ativos, o multibilionário Elon Musk podia comprar este mundo e o outro e consertar tudo o que está mal no planeta.