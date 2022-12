Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo, mas por pouco tempo

Diana Fernandes Hoje às 13:35 Facebook

Elon Musk perdeu, por breves momentos, o título de "homem mais rico do mundo" para o francês Bernard Arnault, o dono do grupo LVMH que fabrica artigos de luxo. De acordo com a lista de multimilionários da revista Forbes, a fortuna do dono da Tesla desceu e está avaliada em 174,5 mil milhões de euros.

Elon Musk ocupava o primeiro lugar da lista de mais ricos desde janeiro de 2021, no entanto, viu o seu património afetado pela queda das ações da Tesla, penalizadas pelo impacto da subida das taxas de juro, na bolsa de Nova Iorque.

Também a compra do Twitter, por 44 mil milhões de euros, financiada com a venda de ações da Tesla é outro fator que explica a quebra na sua fortuna.

Apesar disso, quando os mercados dos EUA fecharam, Musk voltou ao topo do ranking com uma fortuna avaliada em cerca de 174,5 mil milhões de euros, seguido por Bernard Arnault e a sua família.

O francês Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, que inclui dezenas de marcas de luxo, incluindo Louis Vuitton, Givenchy e Kenzo, continuou a registar uma forte receita e crescimento de lucro, apesar dos últimos eventos económicos globais.

Em terceiro lugar surge o empresário indiano Gautam Adani, enquanto o fundador da Amazon, Jeff Bezos, desce para o quarto lugar, com uma fortuna de 106 mil milhões de euros.

O outro grande "ranking" de riqueza compilado pelo provedor de dados financeiros Bloomberg também mostra Elon Musk e Bernard ​​​​​​​Arnault quase empatados.