Elon Musk ordena retirada da ferramenta de prevenção do suicídio

JN Hoje às 14:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Twitter removeu, nos últimos dias, uma ferramenta que promove linhas diretas de contacto para prevenção do suicídio e outros recursos para utilizadores que procuram determinado conteúdo. De acordo com duas fontes citadas pela Reuters, a retirada foi determinada por Elon Musk, novo patrão da rede social, que ainda não comentou a notícia.

O recurso, chamado de #ThereIsHelp ("Existe ajuda", em tradução livre), exibia, no topo de resultados de buscas específicas, contactos para organizações de apoio em muitos países relacionadas com prevenção de suicídio, saúde mental, VIH, vacinas, exploração infantil, covid-19, violência de género, desastres naturais e liberdade de expressão, escreve a agência de notícias.

A organização norte-americana AIDS United, de combate à SIDA nos Estados Unidos, e o grupo iLaw, que apoia a liberdade de expressão na Tailândia, receberam o fim da ferramenta com surpresa e indignação, disseram à Reuters, indicando que, desde que o recurso acabou, o número de visualizações das suas páginas web caíram a pique.

PUB

A eliminação da ferramenta pode aumentar as preocupações em torno do bem-estar de utilizadores vulneráveis, numa altura em que grupos de direitos civis registam um aumento nos tweets com insultos raciais e outros conteúdos odiosos. Eirliani Abdul Rahma, que estava no grupo consultivo de conteúdo do Twitter, recentemente dissolvido, considera o desaparecimento de #ThereIsHelp "extremamente desconcertante e profundamente perturbador", mesmo que se trate até de uma remoção temporária. "Normalmente, trabalhariamos nisso em paralelo, não o removeriamos", disse.