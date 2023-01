Elon Musk perdeu tanto dinheiro que quebrou um recorde do Guinness

JN Hoje às 19:22 Facebook

Elon Musk começou o ano a quebrar um recorde da Guinness: a maior perda de dinheiro de sempre.

O CEO da Tesla e do Twitter perdeu tanto dinheiro no ano passado que conseguiu quebrar o recorde mundial de "maior perda de fortuna pessoal da história", de acordo com um comunicado do Guinness World Records.

Não é conhecido quanto dinheiro perdeu Musk, mas a revista "Forbes" estimou recentemente que o património líquido de Musk caiu 183 mil milhões de dólares (cerca de 170 mil milhões de euros) em pouco mais de um ano. A "Bloomberg" aumenta a estimativa para 200 mil milhões de dólares (186 mil milhões de euros).

O património líquido de Musk atingiu o pico em novembro de 2021, quando atingiu 340 mil milhões de dólares (316 mil milhões de euros). Porém, as ações da Tesla, responsáveis pela maior parte da riqueza de Musk, entraram em queda livre, caindo 65% em 2022. A queda drástica acelerou depois de Musk ter comprado o Twitter em outubro. Com uma fortuna avaliada em cerca de 174,5 mil milhões de euros, Musk deixou de ser a pessoa mais rica do Mundo, perdendo o título para Bernard Arnault, o CEO da empresa francesa proprietária da Louis Vuitton, que tem um património líquido estimado em 190 mil milhões de dólares (177 mil milhões de euros).

O património líquido dos multimilionários é muito mais volátil do que aquele de alguém que ganha um rendimento médio. Isto porque a maior parte da fortuna de um multimilionário assume a forma de ações e investimentos. À medida que a avaliação de mercado desses investimentos flutua, altera-se também a riqueza aparente do seu proprietário.

O recorde anterior, a perda de 58,6 mil milhões de dólares (54,6 mil milhões de euros), foi estabelecido em 2000 pelo fundador e CEO do Softbank, Masayoshi Son.