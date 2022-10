Elon Musk quer ajuda dos EUA para pagar serviços Starlink na Ucrânia

Diana Fernandes Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Elon Musk, dono da Tesla, enviou uma carta ao Pentágono, no mês passado, avisando que não poderia continuar a pagar os serviços de Internet via satélite Starlink enviados para a Ucrânia pela sua empresa SpaceX. Para além disso, pedia que os EUA assumissem esse financiamento, afirmando que teria o custo de 120 milhões de euros antes do final do ano e 400 milhões de euros nos próximos 12 meses.

A correspondência trocada pela Starlink e o Pentágono foi vista pela CNN Internacional e mostra que, em julho, o comandante das forças armadas ucranianas, Valerii Zaluzhniy, pediu quase mais de 8 mil recetores Starlink. Já foram enviados para a Ucrânia​​​​​​ cerca de 20 mil equipamentos Starlink, tornando-se numa fonte vital de comunicação das forças ucranianas.

Em resposta, um consultor externo da SpaceX escreveu que a empresa enfrenta decisões "terrivelmente difíceis" e considera que não têm a capacidade financeira para fornecer "terminais ou serviços adicionais, conforme solicitado pelo general Zaluzhniy".

PUB

No mês de setembro, o diretor de vendas governamentais da SpaceX escreveu uma carta ao Pentágono a dizer que não conseguiriam proceder ao financiamento dos serviços para a Ucrânia por um "período de tempo indefinido".

Elon Musk partilhou no Twitter na passada sexta-feira que o acordo custou à SpaceX "80 milhões de dólares e chegará aos 100 milhões de dólares até ao final do ano".