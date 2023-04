Elon Musk quer lançar rival do ChatGPT

Daniela Tender Hoje às 20:59 Facebook

O novo dono do Twitter e diretor-executivo da Tesla, Elon Musk, estará a reunir uma equipa de investigadores e engenheiros de inteligência artificial (IA) para lançar uma empresa que competirá com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Este novo projeto é divulgado semanas depois de Musk ter defendido a suspensão dos projetos de IA.

O multimilionário Elon Musk estará, alegadamente, a trabalhar no lançamento de uma empresa de Inteligência Artificial para competir com a OpenAI, a criadora da aplicação ChatGPT, avança o "Financial Times" esta sexta-feira.

O ChatGPT é um "chatbot" (assistente virtual) que domina vários temas, compreende e exprime-se em várias línguas, compõe música e fabrica notícias.

A equipa do projeto será composta por investigadores e engenheiros instruidos em inteligência artificial. Para além disso, o dono do Twitter já debateu com alguns investidores da SpaceX e da Tesla - empresas fundadas pelo empresário - sobre a possibilidade de investir dinheiro no novo projeto.

Depois de ter defendido que o desenvolvimento da inteligência artificial deveria ser suspenso por um período de seis meses, argumentando com potenciais riscos para a sociedade, Musk adquiriu agora milhares de processadores GPU e recrutou os principais engenheiros de laboratórios de IA para trabalharem na projeto.

A nova empresa terá o apoio da Microsoft e será mais um investimento para acrescentar ao portefólio de Musk, que inclui Twitter, Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company.