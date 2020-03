Em 24 horas, morreram 253 doentes em Itália e surgiram mais 2500 infetados

JN Hoje às 10:29, atualizado às 10:40 Facebook

Este sábado foi o dia mais mortal em Itália devido à Covid-19, com 253 vítimas mortais. Foram registados mais 2547 novos casos de infeção, elevando para mais de 21 mil o balanço de infeções em todo o país.

Segundo o ministro do Interior, que atualizou o balanço no sábado à noite, 1966 pessoas recuperaram e 1441 morreram. Continuam hospitalizadas mais de 8300, estando cerca de 1520 nos cuidados intensivos.

A Itália é o pais mais afetado depois da China, seguindo-se o Irão (com 611 mortos em mais de 12 mil casos), Espanha (com 183 mortos em mais de 5700 casos) e França, (com 91 mortos em cerca de 4500). No total, há 139 países com casos confirmados. Desde o começo do surto, a nível global, há registo de mais de 157 mil infeções pelo novo corpnavírus, estando ativos mais de 75 mil, dos quais 5649 estão em estado crítico. Para já, há 5845 vítimas mortais.