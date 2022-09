Em direto: Escócia despede-se da rainha Isabel II

JN Hoje às 16:22 Facebook

O caixão com o corpo da rainha Isabel II deixa a Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo, na Escócia, e segue para o aeroporto, acompanhada pela filha da monarca, a princesa Ana, que irá também no mesmo avião para Londres. A urna deverá chegar ao palácio de Buckingham pelas 20 horas.

Já na capital britânica, após uma viagem pelas ruas da cidade, o caixão ficará em repouso no Palácio de Buckingham em cima de cavaletes na Sala do Arco, até ser transferido para o edifício do parlamento britânico, na quarta-feira. O funeral de estado será realizado na segunda-feira, dia 19 de setembro.

Entretanto, o Rei Carlos III continua a digressão pelas diferentes nações do Reino Unido após a proclamação no sábado, viajando esta terça-feira para Belfast, para o Castelo de Hillsborough, onde visitará uma exposição sobre a relação de Isabel II com a Irlanda do Norte.

A Rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, após 70 anos e 214 dias como chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 outros países.