Em emergência climática, até onde estão os países dispostos a ir?

Joana Amorim Hoje às 08:27 Facebook

Twitter

Partilhar

António Guterres deixa o aviso: "Falta vontade política". COP25 arranca esta segunda-feira em Madrid.

"O que ainda falta é vontade política". O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deu no domingo o mote ao início dos trabalhos da Conferência sobre as Alterações Climáticas (COP25), que arranca esta segunda-feira em Madrid na presença de mais de 50 líderes mundiais. Em emergência climática, e com resultados aquém do esperado, até onde estão, afinal, os países dispostos a ir? Qual a ambição em matéria de redução de gases com efeito de estufa (GEE) com vista à neutralidade carbónica em 2050?