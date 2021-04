Em Espanha, a incidência supera os 200 casos por 100 mil habitantes

JN/Agências Hoje às 18:05 Facebook

Espanha registou 10.474 novos casos de covid-19, elevando para mais de três milhões e 387 mil o total de infetados. Com mais 131 mortes, o balanço geral de vítimas é agora de 76.756. A incidência da doença vai subindo.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha voltou hoje a subir, de 196 para 201 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores, depois de ter descido na terça-feira, contrariando a progressão que tem tido nas últimas semanas. Em Portugal, de acordo com a matriz de risco hoje atualizada, a incidência é de 72,4.

As regiões de Espanha com os níveis mais elevados são as de Navarra (434), Madrid (347), País Basco (346), Aragão (231), Andaluzia (222) e Catalunha (218).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais em todo o país 1138 pessoas com a doença (1318 na terça-feira), das quais 278 em Madrid, 235 na Catalunha e também 190 na Andaluzia. Por outro lado, desceu para 9795 o número de hospitalizados com a covid-19 (9953), o que corresponde a 7,8% das camas, dos quais 2153 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.152), 21,6% das camas desse serviço.

Estado de emergência só até maio

O primeiro-ministro espanhol confirmou hoje, num debate no Parlamento, a sua intenção de não prolongar o estado de emergência para além de 9 de maio. Pedro Sánchez afastou ainda a necessidade de aprovar um plano alternativo que sustente as medidas de restrição da mobilidade dos cidadãos, como a oposição tem exigido.

Espanha recebeu hoje as primeiras 146 mil vacinas da Johnson & Johnson, mas o Ministério da Saúde informou que não vão ser utilizadas até que a Agência Europeia dos Medicamentes dê um parecer sobre a sua administração na próxima semana.