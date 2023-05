Em Istambul, viveu-se a calma antes da euforia

Diogo Queiróz Andrade, em Istambul Hoje às 18:16 Facebook

Istambul acordou estranhamente calma para um dia tão importante. Os carros quase não buzinavam, era fácil andar nas ruas e até era quase fácil apanhar um táxi. Poderia ser a calma antes da euforia de uma vitória - ou de um desastre. A eleição mais importante do ano arrisca ser o momento de rutura para a democracia turca, cada vez mais nas mãos de um líder carismático que se quer eternizar no poder e tem limitado as liberdades civis para o conseguir.

Quem foi votar terá reparado que, pelo menos no dia das eleições, o líder não envelheceu: Erdogan surgiu nos boletim de voto com a mesma foto das eleições de 2014 e 2018, apesar de a Constituição determinar de forma clara que um cidadão apenas pode cumprir dois mandatos presidenciais. Como a generalidade dos observadores internacionais apurou, esta foi apenas mais uma das formas como o presidente ignorou as regras para manipular o sistema a seu favor.

E é isso mesmo que, este domingo, ocorre, com um sistema mediático entregue aos amigos do presidente, uma censura efetiva da internet e um modelo judicial que tem aprisionado e impedido de participar em eleições os vários adversários do poder instituído. Há mais de vinte mil presos políticos, entre jornalistas, candidatos da oposição, elementos de minorias e outros ativistas.